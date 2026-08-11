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Wien heute
Folge 1207: Wien heute vom 11.08.2026
19 Min.Folge vom 11.08.2026
Verkehrsminister Hanke verhängt Alkoholverbot für viele Bahnhöfe | 26-jähriger Syrer wird am Montagabend in Rudolfsheim-Fünfhaus erstochen | Wiener SPÖ-Chef Ludwig tritt auch 2030 zur Wahl an | Für Wirtschaftskammerpräsidentin Kriz-Zwittkovits war Ruck-Rücktritt unausweichlich | Kurzmeldungen | Hunde-Ausbildung bei der Wiener Polizei
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