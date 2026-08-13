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Wien heute
Folge 1209: Wien heute vom 13.08.2026
21 Min.Folge vom 13.08.2026
Kabelbrand am Praterstern: Zugverkehr gestört | Anna Tischl (ORF) am Hauptbahnhof | Mord im Pflegeheim: Urteil verkündet | Weinkellermitschnitt: Nevrivy gerät ins Visier | Glücksspielgesetz verspricht besseren Spielerschutz | Meldungen | UEFA-Conference Rückspiel: Austria strebt Aufstieg an | Wien erlebte spektakuläre partielle Sonnenfinsternis
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