Wien heute vom 04.01.2026
Wien heute
Folge 988: Wien heute vom 04.01.2026
14 Min.Folge vom 04.01.2026
Wieder Böllerunfall: Bub verlor Fingerglieder | Granaten-Attrappe vor Synagoge | Letztes Jahr für Klebevignette: Ab 2027 nur digital | Kurzmeldungen | Denkmalschutz in der Stadt: große und kleine Gebäude mit Geschichte | Freiwillige im Einsatz: Ehrenamtliche ermöglichen Alltag und Kultur
Wien heute
Copyrights:© ORF 2