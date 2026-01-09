Wien heute vom 09.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Wien heute
Folge 993: Wien heute vom 09.01.2026
20 Min.Folge vom 09.01.2026
Pläne zur Entlastung der Gefängnisse | Dürnberger (Justizwachegewerkschaft) zu überfüllten Gefängnissen in Wien | Kälte bedroht Obdachlose | Experten zum Vorschlag neuer Gesundheitsregionen | Kurzmeldungen | Die letzte Reise eines Christbaums | Veganuary: Vegane Würstelstände auf Probe
Wien heute
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2