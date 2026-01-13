Wien heute vom 13.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Wien heute
Folge 997: Wien heute vom 13.01.2026
22 Min.Folge vom 13.01.2026
Eisregen in Wien: Zahlreiche Verletzte | Im Studio: Meteorologe Kevin Hebenstreit | Prozess rund um Bandenkrieg in Meidling | Proteste im Iran: Community in Wien | ESC: Wien übernimmt offiziell Gastgeber-Status | Kurzmeldungen | Künstler prozessiert um Berufs-Einstufung | Wiener Eisbrecher-Schiff im Einsatz
Wien heute
