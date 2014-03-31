Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 31Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 31: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 31
Chris ist schon seit dem Wochenende mies gelaunt. Sein (Liebes-)Leben wächst ihm über den Kopf. Vor allem der Stress mit Vicky belastet ihn. Willi kann Chris‘ Laune nicht ertragen und kann ihn schließlich überzeugen, auf Vicky zuzugehen und noch mal alles auf eine Karte zu setzen. Vicky erlebt in ihrer neuen WG derweil den schlimmsten Geburtstag ihres Lebens und hat gerade ganz andere Sorgen. Paul hat resigniert! Er glaubt, dass seine Beziehung zu Marlene am Ende ist und er sie nicht mehr retten kann. Doch Franz will sich damit nicht zufrieden geben und spannt Willi ein, um Pauls und Marlenes erstes Date nachzustellen. In einem romantisch hergerichteten Konzertsaal präsentieren sie dem zerstrittenen Paar die schönsten Bilder ihrer Beziehung. Aber ob die Beziehung noch zu retten ist, weiß keiner. Nachdem am Wochenende Eiszeit zwischen Chris und Theresa geherrscht hat, eskaliert die Situation zwischen ihnen am Montag erneut, als Theresa mitbekommt, dass Chris zu Vicky gehen will, um ihr ein Geburtstagsgeschenk zu bringen. Im Gegensatz dazu hält er es nicht mal für nötig, sich bei ihr zu entschuldigen. Ihrer Wut macht Theresa bei Vanessa Luft, die vorschlägt, dass die beiden sich bei einem Girls-Day in einem SPA ablenken. Und tatsächlich kommt Theresa dort auf andere Gedanken, als sie den süßen Masseur Stephan kennenlernt.
