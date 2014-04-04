Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 35Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 35: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 35
Nachdem Franz sich mit Konstantin wegen dessen One-Night-Stand überworfen hat, hat er nachts Asyl in Pauls WG gesucht. Für Franz ist es ein Drahtseilakt, mit Paul auf engstem Raum zu wohnen, ohne ihm von Konstantin und Marlene zu erzählen. Doch als er sich wenig später von Paul unter Druck gesetzt fühlt, platzt es aus Franz heraus. Er kann nicht verhindern, dass Paul sofort ins LVL7 stürmt, um mit Konstantin abzurechnen. Chris und Theresa können ihre Gefühle füreinander nicht mehr unterdrücken und fallen übereinander her. Bevor es zum Sex kommt, werden sie jedoch von Vanessa gestört. Theresas Zweifel werden von ihrem Cousin Jürgen bestärkt, der versucht, ihr Chris auszureden. Chris ist mittlerweile jedoch fest entschlossen, Theresa zu erobern und geht am Abend aufs Ganze. Willi ist nach wie vor Feuer und Flamme für seine „Kaiserschmarrn to go“ – Idee und fällt morgens in Schorschs Wohnung mit dem nötigen Equipment ein. Willi ernennt sich kurzerhand zum „Schmarrnkaiser“ und baut mit Hilfe der Jungs einen alten Einkaufswagen zu einem mobilen Stand um. Dass sich Willi damit aber ausgerechnet neben einer Würstlbude platzieren muss, bringt nicht nur den Betreiber der Bude auf die Palme.
