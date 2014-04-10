Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 39Jetzt kostenlos streamen
Chris macht Vicky klar, dass er mit ihr abgeschlossen hat und mit Theresa glücklich ist. Tief getroffen möchte Vicky sich ablenken und ihren Exfreund eifersüchtig machen. Dazu verabredet sie sich mit Jürgen, dem sie zufällig über den Weg läuft. Etwas skeptisch sagt Jürgen zu. Doch Vicky ist sich sicher, dass sie noch jeden Mann ins Bett bekommen hat. Franz, der noch immer bei Paul auf dem Sofa schläft, will sich vor dem heutigen Fußball-Match drücken. Er hat keine Lust, Konstantin da zu treffen – schließlich steht er hinter seinem Vater. Paul weiß Franz‘ Loyalität zu schätzen, überredet ihn aber, zum Spiel zu gehen. Dass das jedoch keine gute Idee war, wird spätestens auf dem Platz klar. Willi genießt die Zeit mit seinem kleinen Hund Babo, den er Montag für Vicky gestohlen hat. Seine Freude wird jedoch schnell getrübt, als Vanessa die Wahrheit herausbekommt. Sie fordert Willi auf, den Hund zurückzubringen. Schweren Herzens macht Willi sich auf den Weg zur Hundebesitzerin, um Babo abzugeben. Dort angekommen muss Willi jedoch erkennen, dass die ältere Dame nicht nur ihren Hund vermisst…
