Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 44

ATVStaffel 1Folge 44vom 17.04.2014
Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 44

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 44Jetzt kostenlos streamen

Wien - Tag & Nacht

Folge 44: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 44

47 Min.Folge vom 17.04.2014Ab 12

Weil Theresa nicht zum Frühstück erscheint, möchte Chris sie mit einem Frühstück am Bett überraschen. Er will mit Theresa reden, doch die weicht dem Gespräch verletzt aus. Theresa muss nach Graz und hat weder Zeit noch Lust mit Chris zu sprechen. Der bleibt alleine zurück und befürchtet, dass die Beziehung gescheitert ist. Als er nach der Uni auf Vicky trifft, will die ihre Chance nutzen… Konstantin traut morgens seinen Augen kaum, als ein bildhübsches Mädchen vor ihm steht und seine Wohnung putzt. Es stellt sich heraus, dass es sich um Lilos Tochter Daria handelt, die kurzfristig für ihre Mutter eingesprungen ist. Als Franz verschlafen aus seinem Zimmer kommt, ist er direkt schockverliebt. Konstantin macht ihm klar, dass Lilos Tochter absolut tabu ist, doch Franz hat etwas ganz anderes im Sinn. Vanessa kotzt sich morgens bei Willi aus und erzählt ihm, dass Elias der Bruder von Kaspar ist. Das findet der nicht schlimm: Muss ja nicht heißen, dass Elias genau so ein Arsch ist wie Kaspar. Vanessa beschließt daraufhin, Elias noch eine Chance zu geben. Doch da hat sie die Rechnung ohne Kaspar gemacht…

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Wien - Tag & Nacht
ATV
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht

Alle 1 Staffeln und Folgen