Nachdem Vicky sich von Jürgen anhören musste, dass er kein zweiter Chris ist, schaukelt sie sich im Gespräch mit Freddie und Julia hoch: Sie möchte gar keinen zweiten Chris! Und wie kommt Jürgen überhaupt dazu, so mit ihr zu reden? Sie taucht wenig später in Jürgens Bäckerei auf, um ihm erneut die Meinung zu sagen. Doch der reagiert mal wieder völlig anders als erwartet… Am Morgen beobachtet Theresa in der Agentur eine Tänzerin beim Vortanzen. Gerne würde sie auch so sexy tanzen können. Marlene ist bereit, Theresa ein paar sexy Moves beizubringen. Als Theresa später voller Elan verführerische Bewegungen probt, wird sie von Willi überrascht. Als sie dann auch noch im knappen Gogo-Outfit von Agenturkunden überrumpelt wird, glaubt sie, dass der Tag nicht schlimmer werden kann. Doch da hat sie die Rechnung ohne Willi gemacht. Franz steht unter Druck, denn er soll für Viktor dealen, um bei ihm Pauls Schulden zu begleichen. Doch als er abends im Club im Beisein von Paul nach Drogen gefragt wird, leugnet er ängstlich, etwas mit Drogen zu tun zu haben. Franz` schlechtes Gewissen verleitet ihn wenig später zu einer Übersprunghandlung: Er kippt alle Pillen in die Toilette des Clubs. Schnell wird ihm bewusst, dass das großen Ärger bedeutet.
