Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 47

ATVStaffel 1Folge 47vom 23.04.2014
Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 47

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 47Jetzt kostenlos streamen

Wien - Tag & Nacht

Folge 47: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 47

46 Min.Folge vom 23.04.2014Ab 12

Nachdem Vicky sich von Jürgen anhören musste, dass er kein zweiter Chris ist, schaukelt sie sich im Gespräch mit Freddie und Julia hoch: Sie möchte gar keinen zweiten Chris! Und wie kommt Jürgen überhaupt dazu, so mit ihr zu reden? Sie taucht wenig später in Jürgens Bäckerei auf, um ihm erneut die Meinung zu sagen. Doch der reagiert mal wieder völlig anders als erwartet… Am Morgen beobachtet Theresa in der Agentur eine Tänzerin beim Vortanzen. Gerne würde sie auch so sexy tanzen können. Marlene ist bereit, Theresa ein paar sexy Moves beizubringen. Als Theresa später voller Elan verführerische Bewegungen probt, wird sie von Willi überrascht. Als sie dann auch noch im knappen Gogo-Outfit von Agenturkunden überrumpelt wird, glaubt sie, dass der Tag nicht schlimmer werden kann. Doch da hat sie die Rechnung ohne Willi gemacht. Franz steht unter Druck, denn er soll für Viktor dealen, um bei ihm Pauls Schulden zu begleichen. Doch als er abends im Club im Beisein von Paul nach Drogen gefragt wird, leugnet er ängstlich, etwas mit Drogen zu tun zu haben. Franz` schlechtes Gewissen verleitet ihn wenig später zu einer Übersprunghandlung: Er kippt alle Pillen in die Toilette des Clubs. Schnell wird ihm bewusst, dass das großen Ärger bedeutet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Wien - Tag & Nacht
ATV
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht

Alle 1 Staffeln und Folgen