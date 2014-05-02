Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 53Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 53: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 53
Als Franz seinen Freunden die nächste Lüge auftischen muss, bemerkt er, wie sehr ihn selbst die Geheimnistuerei belastet. Doch Drogenboss Viktor macht Franz unmissverständlich klar, dass dieser – dank Paul – auf unbestimmte Zeit für Viktor dealen muss. Franz befindet sich in einer ausweglosen Situation und Konstantin wird immer misstrauischer. Vickys Chef verlangt von ihr, ein Karotten-Kostüm anzuziehen, um darin Flyer für seinen Bio-Laden zu verteilen. Vicky hat überhaupt keine Lust darauf, gibt jedoch nach. Beim Verteilen überredet Vicky Willi, ihren Job zu übernehmen. Keine gute Idee - das Unheil nimmt seinen Lauf... Kaspar fällt es zunehmend schwerer, eine Beziehung mit Vanessa zu führen. Die Stimmung zwischen den beiden ist verkrampft. Beim Crossgolfen kommt es schließlich zum Eklat, woraufhin Vanessa verletzt abzieht. Kaspar ist unsicher, wie es mit Vanessa weitergehen soll. Wird er ihr jemals treu sein können?
