Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 61Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 61: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 61
Leonie ist wild entschlossen, Franz zu helfen: Franz muss zur Polizei gehen, um sich von Viktors Erpressungen zu befreien. Obwohl Franz die Konsequenzen fürchtet, vertraut sich Franz schließlich der Polizei an. Doch unmittelbar nach seiner Aussage fühlt er sich seines Lebens nicht mehr sicher… Vanessa ist unzufrieden mit ihrem Leben und wütend auf sich selbst, weil sie immer noch nicht über Kaspar hinweg ist. Als sie auch noch von einem halbseidenen Typen namens Robert angesprochen wird, der sich als Promi-Agent ausgibt, flippt sie aus und lässt ihn eiskalt abblitzen. Vanessa zweifelt, ob das nicht vielleicht die falsche Reaktion war... Willi möchte Vicky ins Kino entführen, doch die muss arbeiten. Also bequatscht er Vickys Chef und sammelt Unterschriften, damit sie sich auf ein Date mit ihm einlässt. Schließlich hat Willi die geniale Idee, den Supermarkt zu überfallen, um Vickys Herz zu rauben – die Situation eskaliert!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick