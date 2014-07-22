Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 65Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 65: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 65
Marlene ist am Ende ihrer Nerven mit Franz. Als Paul mit seinem Sohn reden möchte, eskaliert das Gespräch. Paul leidet darunter ein schlechter Vater zu sein und besucht gefrustet seine Band-Kollegen. Schließlich verheimlicht er Marlene, im Proberaum gewesen zu sein. Doch Pauls Unehrlichkeit wird auffliegen... Als Theresa endlich den Schwangerschaftstest machen will, wird der Test von Michi entdeckt. Er will wissen, ob das Kind von ihm ist, was Theresa in Panik versetzt. Theresa schafft es wieder nicht, den Test zu machen. Als sich Michi bei Theresa entschuldigt, dass er sich schon wieder in ihre Angelegenheiten einmischt, heult sich Theresa bei ihm wegen Chris aus. Michi sucht das Gespräch mit Chris – und erzählt vielleicht zu viel... Jasmin muss sich heute um ihren kleinen Cousin, einen Satansbraten, kümmern. Konstantin will sich nicht entgehen lassen, wie Jasmin von dem Burschen gegängelt wird und begleitet sie. Als er den kleinen Maxi kennenlernt, erkennt er den traurigen kleinen Buben in ihm, der er selbst einmal war…
