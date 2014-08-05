Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 67

ATVStaffel 1Folge 67vom 05.08.2014
47 Min.Folge vom 05.08.2014Ab 12

Vanessa ist glücklich, weil sie heute ein Fitnessvideo mit ihrem Agenten aufnehmen wird. Doch Willi will nach wie vor verhindern, dass Vanessa sich auf den schmierigen Agenten Robert einlässt. Es kommt zum Streit zwischen Willi und Vanessa. Schließlich plant Willi, den Videodreh mit Kaspars Hilfe zu sabotieren... Marlene startet mit Leonie gut gelaunt in den Tag – bis es erneut zu einer heftigen Auseinandersetzung kommt. Schließlich erzählt Marlene Leonie, dass ihre Großmutter einen Ausbildungsplatz für Leonie organisiert hat. Leonie hat das Gefühl, von Marlene abgeschoben zu werden und will Franz davon überzeugen, gemeinsam abzuhauen. Vicky muss frustriert feststellen, dass Jürgen mit ihrer Mitbewohnerin Julia flirtet und um sie herum scheinbar alle glücklich sind. Durch Zufall findet sie in Michi den perfekten Leidensgenossen. Die beiden beschließen, den Tag miteinander zu verbringen und nähern sich an. Plötzlich sieht sich Vicky mit Michis Offenheit konfrontiert...

