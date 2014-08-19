Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 69Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 69: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 69
Schorsch und Tiziano unterstellen Konstantin, sich in Jasmin verliebt zu haben – was der natürlich entschieden abstreitet! Doch tatsächlich muss Konstantin erkennen, dass er sich zumindest von Jasmin angezogen fühlt. Beim gemeinsamen Shoppen gerät Konstantin in ein Wechselbad der Gefühle... Marlene, Leonie und Paul machen sich große Sorgen, dass Franz wieder auf Drogen abgestürzt sein könnte. Als Franz endlich zu Hause auftaucht, kommt es zum Streit. Marlene und Paul erinnern Franz daran, dass er nur bei Marlene bleiben kann, wenn er sich endlich zusammenreißt. Doch durch einen ungeahnten Vorfall droht Marlenes Geduldsfaden endgültig zu reißen… Durch eine Betriebskostenerstattung kommt die WG plötzlich an 400 Euro und gerät in Streit über die Verwendung des Geldes. Chris, Theresa und Vanessa können sich schließlich einigen – doch müssen plötzlich feststellen, dass Willi das Geld bereits ausgegeben hat. Die WGler erwartet eine große Überraschung...
