Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 21Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 21: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 21
Vicky und Chris streiten sich bereits kurz nach dem Aufstehen, weil Chris sie versetzen und einen gemeinsamen Shoppingtag absagen will. Vicky reagiert wütend und kann ihren Frust nicht verbergen, als sie sich mit Vanessa über die Badnutzung in die Haare bekommt. Chris schreitet ein, beendet den Streit und geht schließlich mit Vicky shoppen, um sie zu besänftigen. Allerdings kann Chris seine schlechte Laune nicht verbergen und es kommt zu einem erneuten Streit, an dessen Ende Vicky beleidigt abzieht. Alles deutet darauf hin, dass Chris den Bogen diesmal endgültig überspannt hat. Franz bekommt am Morgen einen Anruf von Kims Frauenarzt und erfährt, dass sie einen wichtigen Kontrolltermin verpasst hat. Obwohl Franz sich einreden will, nichts mehr damit zu tun zu haben, macht er sich doch Sorgen um die schwangere Kim und stellt sie zur Rede. Als die daraufhin emotional zusammenbricht und ihm ihre unlösbare Situation schildert, steht für Franz fest, dass er für sie eine Lösung finden muss. Nur welche? Willi gabelt am Morgen drei Go-Go-Tänzerinnen auf, die sich vergeblich in Marlenes Agentur vorgestellt haben. Um sie zu beeindrucken, gibt er sich als Besitzer des LVL 7 aus und lädt sie zu einem Vortanzen im Club ein. Gemeinsam mit Schorsch und Tiziano gelingt es ihm, den Club-Schlüssel zu entwenden und feiert mit den drei Mädels eine private Party. Dumm nur, dass Willi das Pech wie immer an den Fingern klebt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick