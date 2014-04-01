Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 32Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 32: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 32
Nachdem Chris die Nacht bei Vicky verbracht hat, wird ihm schnell klar, dass dies ein einmaliger Ausrutscher gewesen sein muss. Er ist entsprechend erleichtert, dass auch Vicky dies so sieht. Doch seine gute Laune verpufft jäh, als er in der WG auf Theresas vermeintlichen One-Night-Stand trifft. Ein Streit ist vorprogrammiert… Franz leidet sehr unter der Trennung von Paul und Marlene und fragt sich, wie es nun weiter gehen soll. Er macht sich vor allem Sorgen um seinen Vater, der ohne Marlene Gefahr läuft, vollkommen aus der Spur zu geraten. Nach einem Gespräch mit Marlene wird ihm mehr und mehr klar, dass Paul die Situation tatsächlich selbst verbockt hat. Er beschließt daraufhin, sich Paul mal richtig zur Brust zu nehmen. Tiziano ist immer noch angefressen, weil er sich wegen Schorsch am Vorabend mit seinem schwulen Verehrer Tobias rumschlagen musste. Er will seinem Freund eine Lektion erteilen und bereitet mit Hilfe von Tobias und Freddie die Mutter aller April-Scherze vor. Was Schorsch dann erlebt, treibt ihn fast in den Wahnsinn.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick