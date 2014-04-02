Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 33Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 33: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 33
Nach einem erneuten Streit mit Paul sieht Marlene ein, dass sie eine friedliche Trennung von Paul möchte und gibt ihm eine letzte Chance. Beide beschließen den Streit zu vergessen und vernünftig miteinander umzugehen. Am selben Abend muss Marlene jedoch feststellen, dass Paul eine andere Vorstellung von vernünftigem Trennungsende hat. Er benimmt sich, als wären sie noch zusammen und macht Marlene wahnsinnig. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass Marlene einen verhängnisvollen Fehler begeht. Chris und Theresa bemühen sich, besonders kumpelhaft und entspannt mit ihrer Abmachung vom Vortag umzugehen. Allerdings hält das Vorhaben nicht lange und es kommt wenig später zu einem innigen Moment, den Chris beendet, bevor es zum Kuss kommt. Theresa wähnt sich auf dem richtigen Weg, bis Vicky ihr eröffnet, dass Chris und sie noch einmal Sex hatten. Tiziano taucht morgens bei Schorsch auf, weil sie am selben Tag bei einem Lasertag-Turnier angemeldet sind und noch trainieren wollten. Schorsch, der nur Manu im Kopf hat, enttäuscht Tiziano jedoch, weil er mit Manu in den Zoo will. Als Schorsch dann auch noch das Turnier absagt, zuckt Tiziano aus und stellt seinen Freund vor die Wahl: entweder Manu oder er!
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