ATVStaffel 1Folge 41vom 14.04.2014
46 Min.Folge vom 14.04.2014Ab 12

Vicky ist immer noch sauer auf Theresa und sinnt auf Rache. Da bietet es sich an, dass ihr neuer Schwarm Jürgen heute Geburtstag hat und eine Party schmeißt, zu der auch Theresa und Chris eingeladen sind. Vicky beschließt, die Party zu nutzen, um Theresa eifersüchtig zu machen. Dass sie sich dafür nicht nur an Jürgen ranschmeißen muss, nimmt das Model nur zu gerne in Kauf… Paul leidet noch immer unter der Trennung von Marlene. Doch er hat sich vorgenommen, so gut es geht nach vorne zu schauen. Dass Marlene sich ihm gegenüber plötzlich jedoch wieder mehr als freundlich verhält, löst in ihm ein Gefühlschaos aus. Mit Hilfe seiner Bandkollegen versucht er sich auf andere Gedanken zu bringen. Eine Tatsache, die besonders Sängerin Kitty freut… Schorsch und Tiziano sind froh, dass Franz und Konstantin sich endlich vertragen haben. Doch die gute Laune kippt plötzlich, als Tiziano einen mysteriösen Anruf erhält und Schorsch einfach stehen lässt. Während sich die Schorsch, Franz und Konstantin fragen, was mit Tiziano los sein könnte, fällt ihnen auf, dass sie so gut wie nichts über ihren Kumpel wissen. Erst als Schorsch und Franz Tiziano beschatten, kommen sie hinter sein Geheimnis.

ATV
