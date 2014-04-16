Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 43Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 43: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 43
Nachdem Tiziano gestern erfahren hat, dass das Eiscafé pleite ist, ist er total verzweifelt. Er weiß weder, wie er seinem Vater die Hiobsbotschaft beibringen, noch wie er den Laden retten soll. Schließlich überreden die Jungs ihn, Konstantin um Hilfe zu bitten, der nach einigem Zögern einwilligt. Doch dafür verlangt er die Carte Blanche von Tiziano, die dieser ihm in seiner Verzweiflung erteilt. Eine Maßnahme, die Tiziano schon wenig später bitter bereuen wird… Vanessas Tag beginnt total mies: Zuerst erfährt sie von Kaspar, dass er noch ein zweites Shot-Girl eingestellt hat und dann bricht auch noch ihr Absatz ab. Vanessa reicht es! Doch da lernt sie unverhofft einen charmanten Typ namens Elias kennen, mit dem sie einen tollen Nachmittag verbringt. Vanessa gefällt Elias so gut, dass sie ihn ins LVL 7 einlädt. Doch der Abend entwickelt sich ganz anders als erwartet. Chris ist total genervt, als Vicky ihm einmal mehr auf dem Fußballplatz ihr Glück mit Jürgen unter die Nase reiben muss. Er will sich daraufhin beweisen, dass Theresa seine Traumfrau ist und überrascht sie mit einem romantischen Schaumbad. Die schwebt im siebten Himmel. Als Chris am Abend jedoch wieder auf Vicky und Jürgen trifft, eskaliert die Situation. Und diesmal ist auch Theresa mittendrin…
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