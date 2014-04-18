Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wien - Tag & Nacht

ATV Staffel 1 Folge 45 vom 18.04.2014
Folge vom 18.04.2014 Ab 12

Nachdem Kaspar am Abend zuvor das Date seines Bruders mit Vanessa gesprengt hat, stellt Elias ihn zur Rede. Kaspar will zwar nicht mit der Sprache rausrücken, doch Elias erkennt, dass sein Bruder Gefühle für Vanessa entwickelt hat und sagt ein zweites Date für den Abend ab. Kaspar muss sich endlich eingestehen, dass er etwas für Vanessa empfindet. Doch wie wird die reagieren? Tizianos ist wegen der "Models on Ice"-Party am Abend sehr nervös: Er befürchtet, dass sein Vater Calogero dahinterkommen und die Idee nicht gutheißen wird. Darum versucht er, die Veranstaltung vor seinem Vater zu verheimlichen. Als der plötzlich doch auftaucht und die halbnackten Kellnerinnen sieht, bleibt ihm fast das Herz stehen… Nach dem Streit der letzten Wochen haben Paul und Marlene beschlossen, trotz ihrer Trennung weiter Freunde zu bleiben. Doch Paul hat seine Bedenken, ob das funktionieren kann. Als er und Marlene alleine im LVL7 aufeinander treffen ist die Stimmung darum zunächst auch sehr angespannt. Doch später im Proberaum haben Paul und Marlene zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Spaß miteinander. Die Annäherung der beiden wird dann aber jäh von Kitty unterbrochen…

