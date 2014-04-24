Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 48Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 48: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 48
Paul ist niedergeschlagen, weil er am dritten Todestag seiner Mutter zum ersten Mal ohne Marlene zum Grab muss. Wider Erwarten taucht Marlene doch noch auf und steht ihm bei. Während der Vorbereitungen zum Abendessen macht Vanessa Paul klar, dass er und Marlene zusammengehören. Doch Paul versucht, gegen seine Gefühle anzukämpfen… Franz ist noch immer total fertig, nachdem er gestern die Drogen von Viktor in der Toilette entsorgt hat und jetzt dringend an Geld kommen muss. Er reagiert total über, als er morgens von Schorsch und Konstantin geweckt wird. Verzweifelt versucht er, sich das Geld von Konstantin zu leihen. Doch der blockt ab, ohne zu ahnen, welche Folgen das für Franz haben wird. Willi freut sich, als er von Tizianos Vater Calogero überraschend zum Geschäftsführer des Eiscafés befördert wird. Doch als Calogero von dessen Frau Evelyn abgeholt wird, ist Willi auf sich allein gestellt. Nach einigen Gläsern Grappa bricht im Eiscafé das Chaos aus und Willi schafft es nicht, gleichzeitig zu bedienen, Eisbecher zuzubereiten und Tische abzuräumen. Doch dann naht überraschende Hilfe…
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