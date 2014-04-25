Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 49Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 49: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 49
Am Morgen ist Marlene total verwirrt, weil sie Paul gestern geküsst hat. Sie merkt, dass sie immer noch Gefühle für ihren Ex hat und am liebsten wieder mit ihm zusammen wäre. Doch sie weiß nicht, ob sie sich Paul offenbaren soll. Erst als Theresa ihr Mut macht, entschließt sie sich dazu, mit Paul über ihre Gefühle zu reden. Doch dann passiert etwas, das alles ändert… Nachdem Franz gestern seinen Freunden die Freundschaft gekündigt hat, hängt er in der Backstube total durch und gerät schließlich auch mit Jürgen aneinander. Die Konsequenz: Franz schmeißt seinen Job hin. Jürgen versteht die Welt nicht mehr. Er entschließt sich gemeinsam mit Schorsch, Tiziano und Konstantin, Franz mit einem ganz besonderen Geschenk auf andere Gedanken zu bringen. Doch der hat gerade andere Sorgen… Vanessa wird von Marlene darum gebeten, als Model für einen LVL7-Flyer einzuspringen. Der Haken an der Sache ist, dass Vanessa den ganzen Tag mit Kaspar bei dem Fotoshooting verbringen muss. Obwohl Kaspar wie gewohnt den Unberührbaren spielt und sich cool gibt, rächt er sich mit gemeinen Aktionen an Vanessa dafür, dass sie ihn zurückgewiesen hat – und überschreitet damit die Grenzen des guten Geschmacks…
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