Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 51Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 51: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 51
Chris erfährt, dass Theresa immer noch etwas für ihren Ex-Freund Michi empfindet. Als Chris auf Michi trifft, bindet ihm dieser auf die Nase, dass Theresa nur wegen eines "schrecklichen Fehlers" nach Wien gegangen ist - und er sie nicht aufgeben wird. Theresa gesteht Chris den Schwangerschaftsabbruch. Sie zweifelt nun an ihrer Beziehung mit Chris. Chris ist überfordert und findet schließlich Trost bei einer vertrauten Person. Paul hat ein schlechtes Gewissen, weil Marlene ihn mit Kitty in seiner Wohnung gesehen hat, kurz bevor er mit Kitty Sex haben wollte. Durch Vanessa bestärkt sucht Paul Marlene in ihrer Agentur auf. Doch Marlene lässt Paul erneut eiskalt abblitzen. Eine Versöhnung scheint unmöglich... Seit Tiziano im Eiscafé arbeitet, nerven ihn seine Eltern mehr denn je – sie behandeln ihn wie ein kleines Kind. Es kommt zum Familienstreit. Als Tizianos italienischer Flirt Alessia überraschend im Eiscafé auftaucht, funkt es sofort wieder zwischen den beiden. Tiziano nimmt Alessia mit nach Hause, doch dort kommt es zum großen Fauxpas...
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