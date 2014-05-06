Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 54Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 54: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 54
Nachdem Konstantin früh morgens vom Partylärm in seiner Wohnung geweckt wird, macht er Franz und seinen neuen Drogen-Freunden eine Ansage und wirft sie kurzerhand raus. Durch einen Vorfall wird Konstantins Befürchtung, dass auch Franz Drogen nimmt, schließlich bestätigt. Konstantin entschließt sich zu intervenieren. Als Marlenes Leben endlich wieder in Ordnung scheint, steht plötzlich ihre 18-jährige Tochter Leonie vor der Tür, die jetzt bei Marlene wohnen will. Marlene ist völlig perplex und emotional überfordert. Sie muss Paul von Leonie erzählen, der von deren Existenz bis dahin nichts wusste. Paul hatte zuvor noch erwägt, zu Marlene zu ziehen, ist jetzt aber völlig vor den Kopf gestoßen. Willi hat übers Internet seine potentielle Traumfrau gefunden. Da seine Online-Eroberung eine sehr lange Anreise hat ist klar, dass sie auch gleich bei ihm übernachten muss. Willi schämt sich aber für seinen Treppenverschlag und schmiedet einen verhängnisvollen Plan, ein passendes Zimmer zu finden - ein Desaster bahnt sich an!
