Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 55

ATVStaffel 1Folge 55vom 13.05.2014
47 Min.Folge vom 13.05.2014Ab 12

Marlene ist als "plötzliche" Mutter der 18-jährigen Leonie heillos überfordert. Leonie rebelliert gegen alles, während Marlene sich schwer tut, ihrer Tochter Grenzen zu setzen - zu groß ist Marlenes schlechtes Gewissen. Ob beide eine echte Beziehung zueinander aufbauen können, ist mehr als fraglich. Theresa ist nach ein paar schönen Tagen mit Chris guter Dinge, doch langsam holen sie ihre Geldsorgen ein. Als Marlene in ihrer Wut Theresa eine Gehaltserhöhung abschlägt, kommt es zum Streit zwischen den beiden. Theresa braucht dringend einen neuen Job. Jürgen kann ihr helfen, doch Theresas neuer Arbeitsplatz hat einen großen Haken. Um Franz‘ Körper von den Drogen zu befreien, hat Konstantin eine Drill-Instruktorin engagiert, die ihn ordentlich unter Druck setzt. Franz und die Jungs sind zunächst alles andere als begeistert. Doch nachdem Konstantin ihnen, falls sie das Programm durchstehen sollten, zur Belohnung eine Party mit heißen Mädels verspricht, reißen sich die Jungs zusammen und geben alles. Die Frage ist, ob mit Erfolg...

ATV
