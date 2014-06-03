Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 58

ATVStaffel 1Folge 58vom 03.06.2014
Nachdem Marlene Leonie überreden konnte, bei ihr zu bleiben, wird ihr klar, dass sie nun eine riesige Verantwortung trägt. Kaspar schlägt vor, Franz über Leonie einzuweihen und gemeinsam einen Tag im Prater zu verbringen. Doch Franz ist alles andere als begeistert, dass er plötzlich eine Stiefschwester hat. Der Ausflug droht im Fiasko zu enden... Chris lässt Theresas Ex-Freund Michi deutlich spüren, dass er unerwünscht ist. Als es jedoch zu einem hitzig geführten Fußballmatch gegen eine Gruppe Rowdies kommt, sieht sich Chris gezwungen, mit Michi an einem Strang zu ziehen. Es kommt zu einer überraschenden Wende – die Theresa zutiefst beunruhigt. Nachdem Konstantin das Pokerduell gegen Jasmin verloren hat, muss er ihr das Praktikumszeugnis besorgen. Als er bereits alle Kanzleien abtelefoniert hat, bleibt ihm nur noch, eine langjährige Freundin seines Vaters um Hilfe zu bitten. Doch Frau Dr. Böhm erwartet von Konstantin eine höchst pikante Gegenleistung.

