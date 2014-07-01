Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 62Jetzt kostenlos streamen
Wien - Tag & Nacht
Folge 62: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 62
Nachdem Schorsch und Tiziano von Franz‘ Drogenkonsum erfahren haben, wollen sie sich mit Konstantin beratschlagen. Als Konstantin erfährt, dass Franz ihn belogen UND bestohlen hat, rastet er aus und droht Franz damit, Paul in alles einzuweihen. Leonie kann die Situation mit viel Mühe zunächst beruhigen. Doch kurz darauf schlägt Paul bei Franz auf… Jürgens Chef Harald bietet Jürgen den Posten des Geschäftsführers für seine neue Bar an. Jürgen ist begeistert und stürzt sich in die neue Aufgabe – der Druck der Verantwortung droht ihm allerdings schnell über den Kopf zu wachsen. Seine Beziehung mit Vicky steht daraufhin auf der Kippe. Willi ist empört darüber, dass Vanessa einen Agenten engagiert hat, um sich groß rausbringen zu lassen – für diesen Job ist Willi doch wie geschaffen! Vanessa hält nichts von Willis vermeintlichen Qualitäten als Agent, doch es gelingt Willi tatsächlich ein Casting für Vanessa zu organisieren. Alles ist gut – bis Vanessa erkennt, wofür sie gecastet werden soll...
