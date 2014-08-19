Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 69

ATVStaffel 1Folge 69vom 19.08.2014
Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 69

Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 69Jetzt kostenlos streamen

Wien - Tag & Nacht

Folge 69: Wien - Tag & Nacht - Staffel 1 Folge 69

47 Min.Folge vom 19.08.2014Ab 12

Schorsch und Tiziano unterstellen Konstantin, sich in Jasmin verliebt zu haben – was der natürlich entschieden abstreitet! Doch tatsächlich muss Konstantin erkennen, dass er sich zumindest von Jasmin angezogen fühlt. Beim gemeinsamen Shoppen gerät Konstantin in ein Wechselbad der Gefühle... Marlene, Leonie und Paul machen sich große Sorgen, dass Franz wieder auf Drogen abgestürzt sein könnte. Als Franz endlich zu Hause auftaucht, kommt es zum Streit. Marlene und Paul erinnern Franz daran, dass er nur bei Marlene bleiben kann, wenn er sich endlich zusammenreißt. Doch durch einen ungeahnten Vorfall droht Marlenes Geduldsfaden endgültig zu reißen… Durch eine Betriebskostenerstattung kommt die WG plötzlich an 400 Euro und gerät in Streit über die Verwendung des Geldes. Chris, Theresa und Vanessa können sich schließlich einigen – doch müssen plötzlich feststellen, dass Willi das Geld bereits ausgegeben hat. Die WGler erwartet eine große Überraschung...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Wien - Tag & Nacht
ATV
Wien - Tag & Nacht

Wien - Tag & Nacht

Alle 1 Staffeln und Folgen