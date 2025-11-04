Wiener Staatsoper - Weltbühne für ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Wiener Staatsoper - Weltbühne für Österreich
Folge 1: Wiener Staatsoper - Weltbühne für Österreich
52 Min.Folge vom 04.11.2025
Von den Tiefen des Kellers bis zum Schnürboden: Die Dokumentation zeigt die Wiener Staatsoper in einer neuen Perspektive und öffnet Türen, die sonst verschlossen bleiben. Inhalt: Als die Wiener Staatsoper am 5. November 1955 wiedereröffnet wurde, begann für Österreich eine neue Ära. Die Dokumentation zeigt, wie dieses Haus über politische Brüche hinweg zur Bühne der nationalen Identität wurde – Symbol des Aufbruchs, aber auch der Verdrängung. Und sie zeigt auch, dass der Innenraum des Hauses am Ring ganz anders hätte ausschauen sollen. Ohne Logen, dafür mit offenen Rängen. Bildquelle: ORF | viennaslide / picturedesk.com
Wiener Staatsoper - Weltbühne für Österreich
