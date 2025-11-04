Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 04.11.2025
Von den Tiefen des Kellers bis zum Schnürboden: Die Dokumentation zeigt die Wiener Staatsoper in einer neuen Perspektive und öffnet Türen, die sonst verschlossen bleiben. Inhalt: Als die Wiener Staatsoper am 5. November 1955 wiedereröffnet wurde, begann für Österreich eine neue Ära. Die Dokumentation zeigt, wie dieses Haus über politische Brüche hinweg zur Bühne der nationalen Identität wurde – Symbol des Aufbruchs, aber auch der Verdrängung. Und sie zeigt auch, dass der Innenraum des Hauses am Ring ganz anders hätte ausschauen sollen. Ohne Logen, dafür mit offenen Rängen. Bildquelle: ORF | viennaslide / picturedesk.com

