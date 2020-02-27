Wild Idaho - Die Aussteiger vom Salmon River
Folge vom 27.02.2020: Probleme über Probleme
44 Min.Folge vom 27.02.2020Ab 12
Auf der South Fork Ranch, die bereits 1860 zur Zeit des Goldrauschs errichtet wurde, erwachen Wes Gregory und Christina Castinelli aus dem Winterschlaf. Was sie in der Nähe des Hofs vorfinden, bereitet ihnen ernsthafte Sorgen: überall frische Bärenspuren! Jäger Wes fackelt nicht lange, schnappt sein Gewehr und macht sich auf die Suche nach dem Raubtier. Unterdessen sind die Bootsführer Buck und Heinz mit schwerer Fracht auf dem Salmon River unterwegs. Sie wollen einen alten Jeep mehrere Kilometer flussaufwärts transportieren. Allerdings machen Motorprobleme den Männern zu schaffen...
Genre:Reality, Abenteuer
