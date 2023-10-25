WildUmstritten vom 25.10.2023 Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 107: WildUmstritten vom 25.10.2023
51 Min.Folge vom 25.10.2023
Anna Wallner, Veronika Bohrn Mena und Andrea Kdolsky diskutieren bei Werner Sejka über die Gewaltspirale im Nahen Osten, den FPÖ-Angriff auf die EU und die Querelen von Hans Peter Doskozil und der SPÖ.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4