WildUmstritten vom 22.05.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 53: WildUmstritten vom 22.05.2023
50 Min.Folge vom 22.05.2023
"Krone"-Journalistin Ida Metzger, Intendant und Showmaster Alfons Haider sowie Journalist, Autor und SPÖ-Kenner Peter Pelinka diskutieren bei Werner Sejka über SPÖ vs. SPÖ, FPÖ vs. Tagespresse und Neutralität vs. Entminung.
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4