WildUmstritten vom 24.05.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 55: WildUmstritten vom 24.05.2023
50 Min.Folge vom 24.05.2023
"Presse"-Journalistin Rosemarie Schwaiger, Kabarettist Thomas Maurer und der ehemalige Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages.
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4