WildUmstritten vom 01.02.2023 Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 8: WildUmstritten vom 01.02.2023
50 Min.Folge vom 01.02.2023
Klimaaktivistin Lena Schilling, Ex-NEOS-Nationalratsabgeordneter Sepp Schellhorn und Politikberater Daniel Kapp diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages.
Produktion:AT, 2023
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4