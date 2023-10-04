WildUmstritten vom 04.10.2023Jetzt kostenlos streamen
Folge 98: WildUmstritten vom 04.10.2023
56 Min.Folge vom 04.10.2023
Niki Kowall, Andrea Kdolsky und Claus Reitan diskutieren bei Werner Sejka über das aktuelle "Polit-Theater", den Streik im Spital und die Forderung der FPÖ-NÖ nach Tempo 150.
