WildUmstritten vom 08.01.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 1: WildUmstritten vom 08.01.2024
51 Min.Folge vom 08.01.2024
Eva Linsinger, Matthias Winkler und Andreas Mölzer diskutieren bei Werner Sejka darüber, ob U-Ausschüsse sinnlos sind, die eskalierten Bauernproteste in Deutschland und den Fat-Cat-Day.
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4