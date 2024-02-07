Wild Umstritten vom 07.02.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 20: Wild Umstritten vom 07.02.2024
51 Min.Folge vom 07.02.2024
Die ehemalige ÖVP-Gesundheitsministerin Andreas Kdolsky, die Común-Stiftungsgründerin Veronika Bohrn Mena und die "Presse"-Journalistin Anneliese Rohrer diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Benkos Bluffs – Krankes Gesundheitssystem – Opernball polarisiert.
