Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 67: Wild Umstritten Spezial vom 02.06.2024
52 Min.Folge vom 02.06.2024
Kabarettist Florian Scheuba, Ex-Politiker Andreas Khol und "Die Presse"-Journalistin Anna Wallner analyiseren bei PULS 24 Anchor Wolfgang Schiefer in einem "Wild Umstritten Spezial" den Duellabend der EU-Spitzenkandidaten und diskutieren zudem über die Themen Migration und Asyl, Klima und Umwelt sowie Zukunft Europas.
