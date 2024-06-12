Wild Umstritten vom 12.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 74: Wild Umstritten vom 12.06.2024
52 Min.Folge vom 12.06.2024
Kommunikationsberater Rudi Fußi, Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky und Kommunikationsmanager Ralf-Wolfgang Lothert diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Strafalter senken? – Wirtschaft am Abgrund? – Gratis-Verhütung?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4