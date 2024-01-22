WildUmstritten vom 22.01.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 9: WildUmstritten vom 22.01.2024
52 Min.Folge vom 22.01.2024
Alfons Haider, Johanna Hager und Ralf-Wolfgang Lothert diskutieren bei Werner Sejka über Nehammers “Österreichplan“, Lena Schilling nach Brüssel und Deutschland demonstriert gegen Rechts.
