WildUmstritten vom 17.01.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 2: WildUmstritten vom 17.01.2023
51 Min.Folge vom 17.01.2023
Kabarettist Florian Scheuba, Sacher-Chef Matthias Winkler und "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Unterhaltung, Politik
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4