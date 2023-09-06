WildUmstritten vom 06.09.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 83: WildUmstritten vom 06.09.2023
54 Min.Folge vom 06.09.2023
Wolfgang Rosam, Harry Bergmann und Barbara Tóth diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Kurz Premiere: Was kommt als nächstes? - Erfolgsrezept Tabubruch? - 6 Milliarden von Vermögenden? - Der Fall Teichtmeister
