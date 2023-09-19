WildUmstritten vom 19.09.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 89: WildUmstritten vom 19.09.2023
41 Min.Folge vom 19.09.2023
Veronika Bohrn Mena, Andreas Mölzer und Silvia Grünberger diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages: AfD besucht Kickl - SPÖ stellt Misstrauensantrag - Babler im PULS 24 Bürgerforum.
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4