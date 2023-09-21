WildUmstritten vom 21.09.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 91: WildUmstritten vom 21.09.2023
52 Min.Folge vom 21.09.2023
Lena Schilling, Eva Schütz und Gernot Bauer diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages: Retroland Österreich? - Kickl verweigert Bürgerforum - Arbeitspflicht für Asylwerber.
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4