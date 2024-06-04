Wild Umstritten vom 04.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 68: Wild Umstritten vom 04.06.2024
54 Min.Folge vom 04.06.2024
"Presse"-Journalistin Elisabeth Hofer, Politikberater Daniel Kapp und Ex-Nationalratsabgeordnete der Grünen, Harald Walser, diskutieren bei Wolfgang Schiefer über folgende Themen: Messerattacke eskalieren – Nehammers-Autogipfel – Schilling gibt Interview
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4