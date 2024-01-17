Wild Umstritten vom 17.01.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 7: Wild Umstritten vom 17.01.2024
49 Min.Folge vom 17.01.2024
Andreas Rossmeissl, Anna Svec und Christoph Pöchinger diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Bablers Hürdenlauf – "Arme" Reiche? – Tempo 30.
