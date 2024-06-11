Wild Umstritten vom 11.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 73: Wild Umstritten vom 11.06.2024
52 Min.Folge vom 11.06.2024
Medienmanager Hans Mahr, PR-Beraterin Silvia Grünberger und "Vorarlberger Nachrichten"-Journalist Maximilian Werner diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Nach und vor der Wahl – Rote Linien in der Ukraine? – Religion in Schule
