Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider

Wild Umstritten vom 16.09.2025

PULS 24Staffel 3Folge 112vom 16.09.2025
Wild Umstritten vom 16.09.2025

Wild Umstritten vom 16.09.2025Jetzt kostenlos streamen

Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider

Folge 112: Wild Umstritten vom 16.09.2025

51 Min.Folge vom 16.09.2025

Starke Gäste, überraschende Kombis, umstrittene Meinungen - das ist das Talk-Format "Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider". Moderator Werner Sejka begrüßt täglich bis zu drei interessante, meinungsstarke und gegensätzliche Gäste in überraschenden Kombinationen LIVE im PULS 24 Studio. Diskutiert werden die drei umstrittensten Themen des Tages.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
PULS 24
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider

Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider

Alle 3 Staffeln und Folgen