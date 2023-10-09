WildUmstritten vom 09.10.2023 Jetzt kostenlos streamen
Folge 100: WildUmstritten vom 09.10.2023
52 Min.Folge vom 09.10.2023
Ida Metzger, Rudi Fußi und Wolfgang Rosam diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Jubel über Terror? – Ludwig vor Gremien-Rückzug – Lohnverhandlungen der Metaller.
